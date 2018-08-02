الرئيس الكورى الجنوبى يأمر ببذل قصارى الجهد لإنقاذ مواطن اختطف فى ليبيا

سول (أ ش أ)

أكد المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، اليوم الخميس، أن الحكومة تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية والدول الحليفة لها مثل الفلبين والولايات المتحدة من أجل إطلاق سراح مواطن كورى جنوبى اختطفته مجموعة مسلحة فى ليبيا فى 6 يوليو الماضى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم وى-كيوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إنه تم الكشف عن مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الضحايا بعد مرور نحو شهر من الاختطاف، ومنهم رجل يدعى أنه كورى يقول بالإنجليزية "أرجوك ساعدنى رئيس بلدنا كوريا الجنوبية".

وأكد كيم أن وطنه ورئيسه لم ينسياه أبدا، مشيرا إلى أن الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن أمر منذ اليوم الأول لاختطافه ببذل قصارى الجهد لإنقاذه باستخدام جميع قدرات الدولة.

وأوضح المتحدث أنه تم على الفور إرسال وحدة "تشونج هيه" العسكرية التى كانت تقوم بمهامها فى خليج عدن، إلى المياه القريبة من ليبيا عبر قناة السويس استجابة للظروف المحلية.

ودعا كيم الشعب الكورى الجنوبى إلى الثقة فى جهود الحكومة وتضافر الجهود للعودة الآمنة للمواطن المختطف.