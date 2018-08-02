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الدروس الخصوصية تبدأ مبكرا فى القليوبية.. والأهالى يشكون من ارتفاع الأسعار

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:27 م
الدروس الخصوصية تبدأ مبكرا فى القليوبية.. والأهالى يشكون من ارتفاع الأسعار دروس خصوصية -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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لا نهضة بلا تعليم... وهذا ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى إعلان عام 2019 عام التعليم، إلى جانب أن هناك خطوات جادة تسعى خلالها الدولة إلى تطوير كافة أركان التعليم للنهوض بمستوى الأمة، وإدخال كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة لتخريج جيل قادر على الإبداع وتقديم الأفضل لمستقبل جيد لمصر.

على الرغم من كل تلك المحاولات إلا أن هناك محاولات لنبش جيوب أولياء الأمور من قبل بعض المدرسين من خلال الدروس الخصوصية المنتشرة بـ"السنتر التعليمى" على مستوى المحافظات، والتى بدأت مبكرا بالمحافظات، ليس هذا فحسب بل تم تحديد أسعار بعض المواد لتصل إلى 200 جنيه للمادة الواحدة للطالب.

شكاوى متكررة من أبناء القليوبية بسبب إنطلاق موسم الدروس الخصوصية مبكرا، حيث قال أحمد محمود أحد أبناء طوخ بالقليوبية، إن أولياء الأمور يعانون كثيرا بسبب الفاتورة الباهظة التى يتحملونها لتعليم أبنائهم بالدروس الخصوصية، والتى بدأت مبكرا، بل وإعلان تسعيرة مبالغ فيها من قبل المدرسين فى المواد المتخصصة والأجنبية، والتى وصلت إلى 200 جنيه للمادة الواحدة، على الرغم من أنهم لسه مش عارفين المنهج إيه". 

وناشد "أحمد" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، المسؤولين بمراقبة المركز الخاصة بالدروس الخصوصية، وتفعيل القانون بشدة وحزم، موضحا "الأب أصبح يعانى كثيرا مش عارف هنلاحق دروس ولا ملابس مدرسة ولا مستلزمات معيشية، ولازم المدرسين يتقوا ربنا فى الطلاب وكل واحد يراعى ضميره داخل المدرسة".

ومن ناحيتها، أوضحت وفاء محمد إحدى أهالى مركز شبين القناطر، أن بعض المعلمين يتعاملون مع التلاميذ على أنهم سلعة وتجارة دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه ولى الأمر، مشيرة إلى أن العام الماضى شهد مخالفات لبعض المعلمين من رفع أسعار الدروس الخصوصية دون محاسبة.

وتابعت "وفاء": أنه تم التنسيق بين أولياء أمور الطلاب بمركز شبين القناطر على عمل جروب على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنه تنظيم حملات ضد المدرسين الذين يغالون فى أسعار الدروس الخاصة بهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هؤلاء المعلمين، وتشكيل لجان للمرور على المدارس والاطلاع على المستوى التعليمى المقدم للطلاب وعدم دفعهم إلى الدروس الخصوصية بتلك المراكز.

وبدوره، قال الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المناهج الخاصة بعدد من المراحل التعليمية منها التعليم التمهيدى "كى جى 1و 2" والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الثانوى، لم يتم تحديد المناهج الخاصة بهما بعد، نظرا للمنهاج الجديدة للتعليم وإدخال نظام التابلت، وأن من يعلن معرفته بهم فهو كذاب، ولابد من إيقاف التعامل معه على الفور، موضحا "المدرس اللى هيقع ميلومش إلا نفسه".

وأضاف "عجلان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على أولياء الأمور عدم الإنسياق وراء دعوات هؤلاء المعلمين والاستمرار فى نزيف الأموال فى الدروس الخصوصية، وعليهم التقدم بشكاوى للمديرية التى بدورها تنسق مع المحافظة للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية.


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