الحكومة: مواقع جديدة للسجلات المدنية وتطوير الجوازات لتحسين "خدمات المواطن"

كتبت نورا فخرى

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بها على قائمة أولوياتها، عبر برنامج متكامل يستهدف التوسع فى تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين من خلال تطوير البوابة الإلكترونية، وتحسين مستوى الخدمات فى مجالات الجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل.

وتسعى الحكومة، فى ضوء خطة عملها التى وافق عليها مجلس النواب، إلى إنشاء مواقع جديدة للسجلات المدنية بتخصيص قطع أراضٍ على مستوى الجمهورية لإنشاء مكاتب سجل نموذجية وتطوير القائم منها بإجمالى 430 موقعًا.

ويأتى ضمن المستهدف الحكومى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تيسير وتطوير الخدمات المرورية، وذلك عبر استخدام الرصد الإلكترونى الأوتوماتيكى للمركبات ومراقبة حركة المرور وإدارتها بالطرق الذكية والتوسع فى الحملات المرورية لضبط مخالفات السرعة.