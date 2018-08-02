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الحكومة الشرعية باليمن تعلن تأييدها لجهود التحالف لتأمين الملاحة الدولية

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:10 م
الحكومة الشرعية باليمن تعلن تأييدها لجهود التحالف لتأمين الملاحة الدولية وزير الخارجية اليمنى
إيمان حنا
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أعلنت الحكومة الشرعية باليمن تأييدها للجهود التى يقوم بها التحالف العربى باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بهدف حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية التى تعبر من خلال مضيق بابا المندب وجنوب البحر الأحمر .

 

وكان العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد صرح أمس بأن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييماً لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية.

وأكّد العقيد المالكي أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في هذا النهج الإرهابي سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن قيادة قوات التحالف وبالتنسيق مع المجتمع الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مقدمتها القرار (2216)، وأن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في جهوده "بالتنسيق مع المجتمع الدولي" لحفظ الأمن الاقليمي والدولي والإسهام في استقرار".


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