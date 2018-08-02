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الخميس، 02 أغسطس 2018 05:57 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يتقدم نحو مركز "برط" فى الجوف وسط تهاوى للحوثيين

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:16 م
الجيش اليمنى يتقدم نحو مركز "برط" فى الجوف وسط تهاوى للحوثيين الجيش اليمنى- أرشيفية
أ ش أ
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واصل الجيش اليمنى بمحافظة الجوف عملياته العسكرية نحو مركز مديرية (برط العنان) بمحافظة الجوف، بعد أن حرر أهم السلاسل الجبلية المحيطة بها من مليشيا الحوثى الانقلابية.

وأكد رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبدالله مطوان - فى تصريح أورده الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - استمرار العمليات العسكرية فى ظل انهيار واسع فى صفوف الانقلابيين بعد تحرير قرابة 20 كيلو مترا خلال الأسبوع الجارى من قبضة المليشيا الحوثية، التى خسرت العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأوضح أن الجيش اليمنى تمكن من تحرير أهم سلسلة جبلية فى طريقها إلى مركز المديرية متمثلة فى جبال (المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش)، بعد أن استكملت تأمين سلسلة جبال الأمهور، لافتا إلى أن هناك مفاجئات ستباغت المتمردين خلال الأيام القادمة من شأنها تحقيق نقلات نوعية فى سير العمليات العسكرية فى (برط)، مثمنا دور قوات التحالف العربى فى مساندة الجيش اليمني.

 


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