الجيش اللبنانى: خروقات جوية وبحرية إسرائيلية للأجواء والمياه الإقليمية للبنان

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اخترقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان، الأجواء اللبنانية فوق بلدة (رميش) جنوبى لبنان، ونفذتا طيرانًا دائريًا فوق كافة المناطق اللبنانية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان لها اليوم الخميس - أن طائرتى استطلاع إسرائيليتين اخترقتا أيضًا الأجواء اللبنانية فوق بلدتى (كفركلا) و(علما الشعب) بالجنوب اللبناني، ونفذتا طيرانًا دائريًا فوق مناطق البقاع الغربى والجنوب.

وأضاف البيان أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا اخترق الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية على مرحلتين ، مشيرًا إلى أنه تجرى متابعة تلك الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.