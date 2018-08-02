الجيش الأردنى يشتبك مع مسلحين من داعش اقتربوا من الحدود

رويترز

قال الجيش الأردنى، اليوم الخميس، إنه قتل عددا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابى اقتربوا من حدود المملكة فرارا من الهجوم الذى تشنه القوات السورية والذى دفعهم للخروج من جيب خاضع لسيطرتهم فى جنوب غرب سوريا.

وقال مصدر بالجيش إن وحداته استخدمت "كافة أنواع الأسلحة" لقصف مجموعة من المسلحين الذين اقتربوا من الجانب الأردنى المحاذى لمنطقة حوض اليرموك، فى اشتباكات استمرت نحو 24 ساعة من ظهر الثلاثاء وحتى الأربعاء.

وقال مصدر بالجيش لوكالة الأنباء الأردنية "تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم... وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السورى وقتل بعض عناصرهم".