التعليم: مئات القضايا ضد الوزارة من طلاب الثانوية المعاقبين بسبب الغش بالامتحانات

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معركتها ضد الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة، حيث أقام عدد من الطلاب الغشاشين وبعض الذين تم حجب نتائجهم دعاوى قضائية ضد الوزارة، للمطالبة بالسماح لهم بدخول الدور الثانى من الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تسير فى إجراءاتها، وهناك ردود من جانب الوزارة على هذه الدعاوى، مشددة على أن هناك احترامًا للقانون وما تنتهى إليه تلك الدعاوى سيتم تطبيقه سواء بالسماح للطلاب بدخول الدور الثانى، أو إعلان نتائج بعض الطلاب المحجوبة بسبب أعمال شغب أو خلافه تمت خلال الامتحانات.