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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "التر دياجنوستيك" بقيمة 12.8 مليون جنيه

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "التر دياجنوستيك" بقيمة 12.8 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة التر دياجنوستيك للتوريدات الطبية والمعملية لـ1.3 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم ديورافيت إيجبت لصناعة الأدوات الصحية لـ 14.7 ألف سهم بقيمة 9 ملايين جنيه.
 
كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة روزتكس للمنسوجات لـ 187 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة أبراج للتجارة والصناعة لـ22.5 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات" 35.3 مليون جنيه بكمية تداول 2 مليون جنيه.

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