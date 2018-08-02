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البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.315 مليار دولار

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:11 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.315 مليار دولار طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.315 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2018 مقابل 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.
 
  
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
 

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البنك المركزى

احتياطى النقد الاجنبى

طارق عامر




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