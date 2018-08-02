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البنك الزراعى: عالجنا مديونيات بقيمة 29 مليون جنيه لعملاء متعثرين

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:52 م
البنك الزراعى: عالجنا مديونيات بقيمة 29 مليون جنيه لعملاء متعثرين السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، عن التفاعل الإيجابى لعملاء البنك الزراعى المتعثرين للاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى التى صدرت فى 27 يونيو الماضى، والتى استهدفت حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن العملاء غير المنتظمين فى السداد، حرصاً على إعادة إدخالهم لدائرة النشاط الاقتصادى.
 
وقام البنك الزراعى المصرى منذ صدور تعليمات المركزى حتى 29 يوليو 2018 بمعالجة مديونيات بحوالى 29 مليون جنيه لعدد 357 عميل متعثر، نظير سداد 16 مليون جنيه وإعفاء العملاء من سداد 13 مليون جنيه.
 
يذكر أن البنك الزراعى المصرى تنفيذا لتوجهات الدولة، والبنك المركزى بالتخفيف عن كاهل العملاء المتعثرين ، وحفاظاً من البنك على الاستمرار في الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فقد قام البنك بوضع سياسة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على حده وفقا لظروفها ، واتخاذ القرار المناسب  بدءا من جدولة المديونيات وحتى التسويات ، بحيث يتلائم العلاج مع ظروف ونشاط العميل وإمكانياته فى السداد وترسيخ الشعور لدى العميل بحرص البنك على مصالحه ، فى إطار  سياسة الاتفاق الودي مع العميل المتعثر ( بما تسمح إمكانياته فى إطار التسوية ) لتلافي اللجوء للتقاضي ، بالإضافة إلى إمكانية السداد الفورى لرصيد المديونية والإعفاء من جزء من العوائد وملحقاتها.
ومنذ تنفيذ سياسة البنك الزراعى فى إدارة هذا الملف وحتى الآن، تم معالجة مديونيات بحوالى مليار ونصف ، لعدد 26 ألف عميل متعثر ، وتم سداد مبلغ مليار جنيه، وإعفاء العملاء من سداد 500  مليون جنيه  وذلك حتى نهاية يونيو 2018
 
 

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أخبار الاقتصاد

البنك الزراعى

مبادرة الديون المتعثرة




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