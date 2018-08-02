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الخميس، 02 أغسطس 2018 05:52 م
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الادعاء الأمريكى: استدعاء شاهد رئيسى فى محاكمة مدير حملة ترامب الانتخابية

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:33 م
الادعاء الأمريكى: استدعاء شاهد رئيسى فى محاكمة مدير حملة ترامب الانتخابية ترامب
(رويترز)
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أكد ممثلو الادعاء فى محاكمة بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانتخابية، اليوم الخميس، استدعاء شاهد رئيسى فى حين تحول تركيز المحاكمة لينصب على روايات عمن الذى أعد الإقرار الضريبى الذى يزعم أنه مزور لمانافورت.

وأمضى ممثلو الادعاء أول يومين من المحاكمة فى محاولة تصوير مانافورت باعتباره متهربا من الضرائب وكاذبا أخفى قسما كبيرا من مبلغ 60 مليون دولار كسبه من العمل السياسى فى أوكرانيا بوضعه فى حسابات سرية بالخارج.

والمحاكمة هى الأولى التى تنتج عن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر المستمر منذ 14 شهرا بشأن دور روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وتنسيق محتمل بين حملة ترامب وموسكو رغم أن الاتهامات الموجه لمانافورت لا تتعلق بأى من ذلك.

وبعد يوم من إثارة الادعاء لاحتمال عدم استدعاء ريك جيتس شريك الأعمال السابق لمانافورت، والمتوقع أن يكون شاهدا رئيسيا للحكومة، للشهادة أوضح جريج أندريس العضو فى فريق مولر اليوم الخميس أنه سيستدعى.

 

 


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