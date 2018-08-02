"الاتحاد الروسى": نواب يبحثون مع جمهوريين من الكونجرس العلاقات الثنائية

موسكو /أ ش أ/

صرح رئيس اللجنة الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشوف بأن نواب من المجلس سيبحثون، الإثنين المقبل، فى موسكو، العلاقات الثنائية مع وفد من الكونجرس الأمريكى.

ونقلت وكالة أنباء سبوتينك الروسية، اليوم الخميس، عن كوساتشوف قوله "إن النواب الروس وأعضاء من الخارجية الروسية سيبحثون مع أعضاء كونجرس من الحزب الجمهورى العلاقات بين البلدين"، مضيفا "أنه سيلتقى مع أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزب الجمهورى وسيبحث معهم العلاقات الثنائية".

وأوضح كوساتشوف أنه سيشارك فى اللقاء أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، مشيرا إلى أنه سيتم بحث العلاقات الروسية - الأمريكية وأفاق العلاقات البرلمانية.