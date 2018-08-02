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الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يتناولون وجبة غذائية واحدة كل يومين

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:37 م
الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يتناولون وجبة غذائية واحدة كل يومين المرأة فى اليمن
إيمان حنا
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أعلنت الأمم المتحدة، أن ملايين اليمنيين يتناولون وجبة غذائية واحدة كل يومين، محذرة فى الوقت ذاته من كارثة إنسانية غير مسبوقة فى اليمن.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى اليمن ليز غراندى، فى تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للمنظمة: "عندما نتحدث عن 8.5 ملايين شخص يعانون من الجوع الشديد، وهذا يعنى أنهم يأكلون وجبة واحدة يوميا، فيما الغالبية من أولئك الناس يأكلون مرة كل يومين، والكثيرون يأكلون مرتين أسبوعيا، إنها أزمة سببتها الحرب، لذا فقد حان الوقت لأن توقف الأطراف الأعمال القتالية وتجد سبيلا للتحرك قدما، وحلا سياسيا".

مشيرة فى الوقت ذاته إلى تفشى "إصابات جديدة بمرض الكوليرا فى بعض مناطق المحافظة".

وأضافت، أن "الأزمة الإنسانية فى اليمن تعتبر الأكبر فى العالم، والعملية الإنسانية هناك هى الأكبر فى العالم أيضا"، مشيرة إلى أن "75 % من المدنيين فى اليمن، يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وهى نسبة لا توجد بأى دولة أخرى فى العالم".

وعلى صعيد متصل، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قلقه الشديد من التصعيد فى محافظة الحديدة الذى يعرض 90 ألف امرأة حامل للخطر.

وقال الصندوق فى بيان صحفى، اليوم الخميس: " يساور صندوق الأمم المتحدة للسكان قلق شديد من الوضع المتصاعد فى الحديدة الذى يُعرض النساء والفتيات فى سن الإنجاب لخطر شديد، لا سيما اللواتى من المنتظر أن يلدن خلال الأشهر التسعة المقبلة داخل المدينة واللواتى يقدر عددهن بنحو 90 ألف امرأة".


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