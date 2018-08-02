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افتتاح مدارس ومؤتمر عن الإعاقة واستقبال وزير الزراعة.. 3 فعاليات بكفر الشيخ

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:30 ص
افتتاح مدارس ومؤتمر عن الإعاقة واستقبال وزير الزراعة.. 3 فعاليات بكفر الشيخ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد محافظة كفر الشيخ عدد من الفعاليات، والمؤتمرات، واللقاءات الهامة خلال الـ3 أيام المقبلة منها افتتاح اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، صباح اليوم الخميس، عدداً من المدارس التابعة لإدارة البرلس التعليمية ،وسيتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالبرلس وأعمال تطوير بحيرة البرلس.
 
وسيستقبل المحافظ الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في زيارة لأول مرة لمحافظة كفر الشيخ منذ توليه مهام منصبه في شهر يوليو الماضي، غداً الجمعة، لعقد اجتماع  بحضور قيادات المحافظة والزراعة لبحث عدد من الملفات الزراعية الهامة، وسُعقد المؤتمر الأول لمنتحدي الإعاقة ، يوم السبت المقبل ، بحضور المحافظ ،والدكتور أشرف مرعى، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة.
 
وسيتفقد وزير الزراعة وقيادات الوزارة عددًا من الحقول الإرشادية والمزارع البحثية بعدد من مراكز المحافظة وتفقد مزارع الفاكهة ومراكز البحوث الزراعية بمنطقة سخا والمزارع السمكية بالرياض والبرلس.
 
قال اللواء السيد نصر ،محافظ كفر الشيخ ، إنه سيتفتح عدداً من المدارس التابعة لإدارة البرلس التعليمية وسيتفقد عدد من المشروعات الخدمية ، وسيتقبل وزير الزراعة ،يوم الجمعة المقبل ،لبحث عددٍ من الملفات الزراعية، خاصة أن المحافظة تستعد لزراعة محصول البنجر الجديد خلال شهر أغسطس الجاري في مساحة تصل إلى حوالي 120 ألف فدان، بالإضافة إلى البدء في حصاد محصول الأرز هذا العام في نهاية الشهر في مساحة تصل إلى حوالي 300 ألف فدان، وكذلك جني محصول القطن في شهر سبتمبر القادم.
 
وأضاف المحافظ، أنه سيتم بحث ملف أراضي وزارة الزراعة بالمحافظة وكيفية التعاون مع الوزارة في الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي بعدد من المراكز، وكذلك تنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة على مستوي المحافظة بالبرلس.
 
وقال المحافظ انة سيعقد مؤتمر كفر الشيخ الأول لمتحدى الإعاقة ،بحضور الدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة،يوم السبت ، المقبل بإستاد كفر الشيخ الرياضي ، وسيتم توزيع عدد من المساعدات لهم بالإضافة لإقامة 12 كشك بمدن المحافظة للمعاقين .

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