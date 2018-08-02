اعرف مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح × 8 معلومات

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد عن مشروعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة فى إطار خطة وزارة الكهرباء عمل مزيج الطاقة و تنويعها ، و فيما يلى أبرز مشروعات الطاقة المتجددة الجارى تنفيذها:

أولا مشروعات طاقة الرياح الجارى تنفيذها:

1- توسعة محطة رياح قدرة 240 ميجا وات بمنطقة جبل الزيت ، و من المتوقع أن تنتج المحطة 196 ألف ميجا وات ساعة سنويا.

2- مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 232 ميجا وات بجبل الزيت بالتعاون مع الحكومة اليابانية ، وتم الإنتهاء من تركيب 110 تربينات كاملة و تبلغ نسبة تنفيذ المشروع 87 % ، و من المتوقع أن تنتج سنويا 983 ألف ميجا وات.

3- محطة رياح بقدرة 120 ميجا وات بالتعاون مع الحكومة الأسبانية بخليج السويس (جبل الزيت3).

- تم الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية و عددها 60.

- توريد 34 برج كاملة للموقع.

- نسبة تنفيذ الأعمال الفعلى 46 %.

- من المتوقع تشغيل المحطة فى مارس 2018.

- الطاقة المتوقع إنتاجها 536 ألف ميجا وات ساعة سنوياً.

ثانياً مشروعات الطاقة الشمسية الجارى تنفيذها:

1- محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بالغردقة بالتعاون مع اليابان ، و تم الإنتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع و فتح المظاريف الفنية و من المتوقع تشغيل المحطة عام 2020.

2- محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بكوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، و تبلغ التكلفة الأستثمارية للمشروع 800 ألف يورو منحة بالإضافة إلى 4 مليون يورو قرض الوكالة الفرنسية و من المتوقع تشغيل المحطة عام 2019.

3- إنشاء محطة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بالغردقة بالتعاون مع كوريا، ومن المتوقع تشغيل المحطة عام 2021.

4- إنشاء محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بكوم أمبو بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى و الإجتماعى ، بتكلفة حوالى 25 مليون دينار كويتى ، ومن المتوقع تشغيل المحطة 2023.

5- إنشاء محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بالزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى ، بتكلفة 50 مليون يورو و من المخطط تشغيل المحطة 2022.