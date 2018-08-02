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اعرف مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح × 8 معلومات

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:00 م
اعرف مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح × 8 معلومات محطات توليد الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد عن مشروعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة فى إطار خطة وزارة الكهرباء عمل مزيج الطاقة و تنويعها ، و فيما يلى أبرز مشروعات الطاقة المتجددة الجارى تنفيذها:
 

أولا مشروعات طاقة الرياح الجارى تنفيذها:

1-  توسعة محطة رياح قدرة 240 ميجا وات بمنطقة جبل الزيت ، و من المتوقع أن تنتج المحطة 196 ألف ميجا وات ساعة سنويا.
 
2-  مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 232 ميجا وات بجبل الزيت بالتعاون مع الحكومة اليابانية ، وتم الإنتهاء من تركيب 110 تربينات كاملة و تبلغ نسبة تنفيذ المشروع 87 % ، و من المتوقع أن تنتج سنويا 983 ألف ميجا وات.
 
3- محطة رياح بقدرة 120 ميجا وات بالتعاون مع الحكومة الأسبانية بخليج السويس  (جبل الزيت3).
 
-   تم الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية و عددها 60.
 
-   توريد 34 برج كاملة للموقع.
 
-   نسبة تنفيذ الأعمال الفعلى 46 %.
 
-   من المتوقع تشغيل المحطة فى مارس 2018.
 
-   الطاقة المتوقع إنتاجها 536 ألف ميجا وات ساعة سنوياً.
 
 

ثانياً مشروعات الطاقة الشمسية الجارى تنفيذها:

 

1-  محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بالغردقة بالتعاون مع اليابان ، و تم الإنتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع و فتح المظاريف الفنية و من المتوقع تشغيل المحطة عام 2020.
 
2- محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بكوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، و تبلغ التكلفة الأستثمارية للمشروع 800 ألف يورو منحة بالإضافة إلى 4 مليون يورو قرض الوكالة الفرنسية و من المتوقع تشغيل المحطة عام 2019.
 
3- إنشاء محطة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بالغردقة بالتعاون مع كوريا، ومن المتوقع تشغيل المحطة عام 2021.
 
4-  إنشاء محطة شمسية بقدرة  50 ميجا وات بكوم أمبو بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى و الإجتماعى ، بتكلفة حوالى 25 مليون دينار كويتى ، ومن المتوقع تشغيل المحطة 2023.
 
5- إنشاء محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بالزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى ، بتكلفة 50 مليون يورو و من المخطط تشغيل المحطة 2022.
 
 
 
 

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