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الخميس، 02 أغسطس 2018 07:52 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:33 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

1
 

الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 156 متطوعين من ضباط الصف المعلمين ويكرم أسرة الشهيد مساعد أول عطية محمدين

2
 

مغادرة أول وفود الحجاج من مطار القاهرة للأراضي المقدسة

 

3
 

تجديد حبس ضابط بمباحث التهرب الضريبى 15يوما فى قضية رشوة مصلحة الجمارك

 

4
 

"القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

 

5
 

السكة الحديد تطرح 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

 

6
 

الإسكان: 30 ألف جنيه مقدم حجز شقق "الاجتماعى الحر" والتقسيط على 3 سنوات

7
 

سويسرا تلزم شركة فى جنيف بمنح أوراق تمثال ابن الملك خوفو للحكومة المصرية

8
 

الفاتيكان يعلن إلغاء عقوبة الإعدام فى العقيدة الكاثوليكية

 

9
 

الأرصاد: غدا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

 

10
 

أجيرى مدرب الفراعنة الجديد: هدفى أن يصبح منتخب مصر الأفضل فى العالم.. و13 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى

 


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عقد أجيرى

الأرصاد

مطار العاصمة الإدارية

السكة الحديد

بطاقات التموين

خدمات اليوم السابع




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