اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 156 متطوعين من ضباط الصف المعلمين ويكرم أسرة الشهيد مساعد أول عطية محمدين





مغادرة أول وفود الحجاج من مطار القاهرة للأراضي المقدسة





تجديد حبس ضابط بمباحث التهرب الضريبى 15يوما فى قضية رشوة مصلحة الجمارك





"القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس





السكة الحديد تطرح 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس





الإسكان: 30 ألف جنيه مقدم حجز شقق "الاجتماعى الحر" والتقسيط على 3 سنوات





سويسرا تلزم شركة فى جنيف بمنح أوراق تمثال ابن الملك خوفو للحكومة المصرية





الفاتيكان يعلن إلغاء عقوبة الإعدام فى العقيدة الكاثوليكية





الأرصاد: غدا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة





أجيرى مدرب الفراعنة الجديد: هدفى أن يصبح منتخب مصر الأفضل فى العالم.. و13 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى