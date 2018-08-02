اضبط مخالفة.. أرض مركز شباب "الدميين" بالشرقية تتحول لبركة مياه صرف صحى

الشرقية - إيمان مهنى

تحول حلم الآلاف من أهالى قرية الدميين التابعة لمركز فاقوس بالشرقية بوجود مركز شباب فى قريتهم يمارسون فية أنشطة رياضية وثقافية، إلى بركة مياه من الصرف الصحى وبؤرة لتجمع الحشرات والقوارض.

وقال سيد عاطف أحد الأهالى، إن "هذه الأرض مخصصة منذ فترة لإقامة مركز شباب عليها، و شكونا كثيرًا للمسئولين بسرعة إنشاء المركز دون اهتمام منهم، فنحن محرومين من ممارسة أى أنشطة رياضية بسبب ذلك، وقد تحولت الأرض لبركة نتيجة عدم وجود شبكة صرف صحى تجمع مياه الرشح".

وأضاف محمود نصر، "هذه البركة بؤرة تسبب تلوث للبيئة وروائح كريهة وقوارض تؤذى المواطنين، فضلًا عن أننا على مقربة من العام الدراسى الجديد، وإن تراكم المياه بهذا الشكل سيكون له أثر سلبى على المدرسة الابتدائى وللمنازل المجاورة لها، فيجب تحرك المسئولين لشفط مياه وحل أزمة الصرف بالقرية".