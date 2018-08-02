ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.16%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استمر فى الصعود ليغلق عند مستوى 15.670 نقطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وذلك بعد أن وصل إلى ما يقرب من مستوى 15.750 نقطة، مضيفة أن مستوى 15.750 نقطة مقاومة ثانوية وكسره لأعلى سيدفع بالمؤشر نحو مستوى 16.000 نقطة، بينما يكون الدعم عند مستوى 15.500 نقطة.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه ظهور عمليات جنى الأرباح فى هذه المرحلة طبيعيا نتيجة لأسابيع من التراجع والهبوط، وكذلك التراجع لإعادة اختبار المقاومات المخترقة وخطوط الاتجاه التى تم كسرها لأعلى هو أمر متوقع، على الرغم من ذلك، أثبتت بعض الأسهم أن قوى الشراء تستحوذ عليها بالفعل، مشيرة إلى أن يجب مراعاة وجود أحجام تداول جيدة تدعم أى اختراق قبل تكوين المراكز وذلك بهدف تقليل المخاطر.