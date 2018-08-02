video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أرباح البنك التجارى وجلوبال تليكوم ومدينة نصر للإسكان فى نصف 2018 الأول

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:43 ص
ارتفاع أرباح البنك التجارى وجلوبال تليكوم ومدينة نصر للإسكان فى نصف 2018 الأول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلن عدد من الشركات الكبرى المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن النصف الأول من العام الجارى، اليوم الخميس، ومن بينها شركات البنك التجارى الدولى، جلوبال تليكوم، مدينة نصر للإسكان والتعمير، والتى شهدت زيادة فى أرباحها.
 
 
وحقق البنك التجاري الدولى، أرباحاً بلغت 4.42 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 3.58 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة 23.4% على أساس سنوي.
 
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح البنك إلى 4.41 مليار جنيه، بزيادة 22%، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2017.
 
 
وكان البنك التجاري الدولى، قد حقق أرباحاً بقيمة 2.02 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، بنمو 15%، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.
 
 
فيما حققت شركة جلوبال تليكوم القابضة، أرباحاً بلغت 12.5 مليون دولار خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 36.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 65.6% على أساس سنوي.
 
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري،  تحولت للربحية لتحقق صافي أرباح 413.1 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 59.4 مليون دولار في النصف المقارن من 2017.
 
 
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 38.2 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.
 
 
بينما حققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 588 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 508 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 15.54% على أساس سنوي.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-8-2018

اخبار الاقتصاد

مدينة نصر للإسكان

جلوبال تليكوم

البنك التجارى الدولى




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"

أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

الاهلي يتحدى الاسماعيلي فى موقعة "استعراض العضلات" ببطولة الدوري ..الليلة

الاهلي يتحدى الاسماعيلي فى موقعة "استعراض العضلات" ببطولة الدوري ..الليلة

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة