ارتفاع أرباح البنك التجارى وجلوبال تليكوم ومدينة نصر للإسكان فى نصف 2018 الأول

كتب هانى الحوتى

أعلن عدد من الشركات الكبرى المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن النصف الأول من العام الجارى، اليوم الخميس، ومن بينها شركات البنك التجارى الدولى، جلوبال تليكوم، مدينة نصر للإسكان والتعمير، والتى شهدت زيادة فى أرباحها.

وحقق البنك التجاري الدولى، أرباحاً بلغت 4.42 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 3.58 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة 23.4% على أساس سنوي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح البنك إلى 4.41 مليار جنيه، بزيادة 22%، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2017.

وكان البنك التجاري الدولى، قد حقق أرباحاً بقيمة 2.02 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، بنمو 15%، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

فيما حققت شركة جلوبال تليكوم القابضة، أرباحاً بلغت 12.5 مليون دولار خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 36.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 65.6% على أساس سنوي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري، تحولت للربحية لتحقق صافي أرباح 413.1 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 59.4 مليون دولار في النصف المقارن من 2017.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 38.2 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.

بينما حققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 588 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 508 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 15.54% على أساس سنوي.