إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء حادث تصادم بطريق أم صابر بقرية السخنة التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة بدر بوقوع حادث تصادم بطريق بدر أم صابر بقرية السخنه بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل قيادة "حامد .ص.م." 28 سنة سائق وسيارة نقل بها عمال تابعين لفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببدر قيادة "جمال .ا.ش." 25 سنة سائق.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية حال توقفها على جانب الطريق لوجود أعمال خاصة بالشركة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية وعدد 4 من العمال بكدمات وجروح بسيطة وتم نقلهم لمستشفى بدر العام وجراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وغادروها عدا 1 منهم فقط تم حجزه تحت الملاحظة وتحرر المحضر اللازم.