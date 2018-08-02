إزالة 8 حالات تعد على الأراضى بمركز مطاى بالمنيا

فريق المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى بالمنيا، 8 حالات تعدى بالبناء على الأرض الزراعية وأراضي تابعة للصرف المغطى و أملاك دولة، منها 5 حالات تعدي علي الصرف المغطي بناحية الكفور التابعة للوحدة المحلية لابوعزيز وحالتي تعدي علي الأرض الزراعية بناحية بني عمار التابعة للوحدة المحلية لابوان وحالة تعدي علي أملاك الدولة بحي غرب المدينة بمطاي البلد.

وقال اللواء ناصر فتحي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة اى حالة تعدى في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

وفى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة بحي شمال المدينة من شارع المستشفي وحتى سنترال مطاي الرئيسي والشوارع المحيطة به، حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظاً على المظهر الجمالي للمركز.