إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل وضبط 840 مخالفة مرورية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والصرف بدائرة بندر ومركز قنا بالتنسيق مع رؤساء مجلس المدينة، وقوات الأمن المركزى.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بشن حملة مكبر لإزالة التعديات عل الرقعة الزراعية ونهر النيل أسفرت عن تنفيذ 20 حالة تعديات متنوعة بدائرة مركز وبندر قنا.

وفى مجال المرور تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور قنا من شن حملات مرورية مكبرة استهدفت عددا من الميادين العامة لضبط المخالفات المرورية والدرجات البخارية المخالفة لتفعيل القانون وضبط المخالفين أسفرت عن ضبط 840 مخالفة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.