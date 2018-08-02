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إخلاء سبيل وكيل مكتب بريد بأسوان بعد رده 500 ألف جنيه من أموال العملاء

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:29 م
إخلاء سبيل وكيل مكتب بريد بأسوان بعد رده 500 ألف جنيه من أموال العملاء كلابش -أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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قررت نيابة إدفو بأسوان، إخلاء سبيل وكيل مكتب بريد بمركز إدفو محافظة أسوان، بضمان وظيفته بعد قيامه برد مبلغ 500 ألف جنيه تم اختلاسها من حساب العملاء.

وكانت معلومات وصلت لمباحث البريد بأسوان برئاسة الرائد محمود كريم، حول وجود عجز فى أموال العملاء بمكتب بريد البصيلية الوسطى مركز ادفو، وتبين من التحريات أن المبالغ استولى عليها وكيل المكتب ويدعي "أحمد.ع".

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم "5184"لسنة 201 وبعرضه علي النيابة باشرت التحقيق، وقررت إخلاء سبيل المتهم بضمان وظيفة بعد استرداد مبلغ العجز الخاص بأموال العملاء.

 


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