أول مهمه لمدير أمن البحر الأحمر الجديد فحص المسجلين والتحقق من هوية الوافدين

كتبت : دينا الحسيني

وصل اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر الجديدة لتسلم مهامة الجديدة في أول يوم عمل وعقد لقاءاً مع الضباط فور وصوله ، وشدد مدير الأمن علي توسيع دائرة الإشتباة وفحص المسجلين خطر وضبط العناصر المطلوبة والتنسيق مع مختلف الإدارات بالمديرية لشن حملات يومية لإعادة الإنضباط للشارع .

كما نقل اللواء عز العرب للضباط تكليفات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بنشر الخدمات الأمنية بالشوارع ، وتنشيط القوات علي مداخل ومخارج المحافظة ، وتفعيل دور الأكمنة في التفتيش والتحقق من هوية الوافدين ، ونشر سيارات الإغاثة علي الطريق ، وإزالة التعديات بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق وتوجية حملات مرورية مكثفة مع منع الإنتظار الخاطيء في محيط الفنادق بالغردقة ومرسي علم ، شارع الممشي السياحي ، و مراجعة رحلات اليوم الواحد بالمراكب للمحميات الطبيعية والجزر ، والتنسيق مع شركات السياحه في تنفيذ البرامج السياحيه وفحص السائقين والسيارات المستخدمه في نقل السائحين ومراجعة التراخيص .

وقام ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية برئاسة العميد مدحت منتصر مدير المباحث المباحث الجديد و بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي من فحص 64 شقة مفروشة وتم ضبط 8 قضايا عدم الإخطار ، وفحص 9 فنادق شعبية وحصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائي والسياسي فضلا عن الفحص الوقتي لأي إشتباهات .

وتم ضبط 5 قضية سمسار بدون ترخيص وحارس عقار، تم ضبط 4 قضية مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، تم ضبط 2 قضيه عدم حمل شهادة صحية .

وتم ضبط عدد من العناصر الخطره المطلوبه من بينهم مصطفى حسنى محمد حجازى بدون عمل مقيم الدهار ثان الغردقة والسابق اتهامه فى 17 " سلاح ابيض – تعدى بالضرب- سكر -سرقة " أخرهم القضية رقم 7536 جنح ثان الغردقة سرقة مبلغ مالى " ، و سيد حسن سيد ابوالعلا بفندق صن رايز جاردن مقيم الوراق الجيزة والسابق اتهامه فى القضية رقم 2933/2015 جنايات قسم الوراق" مخدرات"

كما تم فحص عدد من المسجلين شقى خطر بدائرة قسم " ثان الغردقة" من المشتبه فيهم من بينهم علاء جامع منصور احمد بدون عمل مقيم شارع السلام ثان الغردقة المسجل شقي خطر تحت رقم 569 فئة ج " سرقة بالاكراه.