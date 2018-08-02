أوقاف دمياط تبدأ فى استرداد ملحقات المساجد وإعادة استغلالها

دمياط عبده عبد البارى

أكد الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الاوقاف بدمياط أنه تم استرداد عددا من ملحقات المساجد المغتصبة من شاغليها وتأجسرها لاخرين بمعرفة هيئة الاوقاف.

وقال سلامة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف امر بإعادة كافة ملحقات المساجد التابعة لهيئة الاوقاف الى مديريات الاوقاف وخاصة وان معظم تلك الملحقات ملاصقة للمساجد وهى الاولى بها.

وأوضح سلامة انه جارى الان اعمال التسليم والتسلم لكافة تلك الملحقات واعادة استغلالها بالشكل الذى يفيد مديرية الاوقاف.

و أشارالى انه فى خطة الوزارة لاسترداد ملحقات المساجد المغتصبة قامت المديرية اليوم باسترداد جمعية البدري وتأجيرها علي الفور كما جاري تقنين ملاحقات مسجد الإبراهيمي بعزبة البرج بعد الإستيلاء عليها لسنوات فى وجود قوة امنية من رجال الشرطة.