video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أسوشيتدبرس: قطر قدمت رشاوى لمسئولة بمطار كيندى للسماح ببقاء طائراتها بالمطار

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:54 ص
أسوشيتدبرس: قطر قدمت رشاوى لمسئولة بمطار كيندى للسماح ببقاء طائراتها بالمطار تميم والارهاب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن قطر قدمت رشاوى واخترقت قواعد الأمن بمطار كيندى بمدينة نيويورك، من أجل السماح بتواجد طائراتها ليلا بالمطار أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الوكالة، أنه تم توجيه الاتهام إلى مارلين ميزى، البالغة من العمر 54 عاما أمس، الإربعاء، بتلقى مكافأة على ارتكابها سوء سلوك رسمى.

ووجهت اتهامات أيضا إلى جوزيف جوريه، منسق السفر الذى يعمل لصالح البعثة الدائمة لقطر فى الأمم المتحدة، وشملت الاتهامات تقديم رشاوى لميزى تراوحت ما بين وجبات وساعة وجولات بليموزين، ويواجه كلا منهما أربع سنوات فى السجن إذا تمت إدانتهما.

وتم توقيف الموظفة الأمريكية عن عملها كمساعدة مشرف فى المطار، وكانت قد عملت مع هيئة مطار نيويورك ونيوجيرسى، وهى الوكالة الحكومية التى تدير المطار على مدار 35 عاما. وبدأت المكيدة فى عام 2014.

من جانبها، لم تعلق بعثة قطر فى الأمم المتحدة على الأمر.

 وتنص قواعد المطار على أنه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر، ترحل طائرة الدول الأجنبية  فى غضون ساعتين من الوصول.

 لكن ميزى سمحت لعدة طائرات قطرية بالبقاء ليلا، وفى بعض الأحيان لعدة أيام، وإلى جانب هدايا جوري، تلقت ميزى زجاجات من النبيذ وهدايا أخرى لتقديمها معاملة خاصة لدول أخرى، وفى بعض الأحيان قام ممثلو هذه الدول بتسليم هدايا لها فى المطار، لكن المسئولون لم يحددوا الدول الأخرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر تحاول استرضاء أمريكا بـ1.8 مليار دولار لتطوير "العديد".. الدوحة تواصل مساعيها لاستقطاب واشنطن لجانبها فى صراعها مع الدول العربية.. والخطوة تأتى بعد توصيات للقيادة الأمريكية بنقل القاعدة من إمارة الإرهاب

مونديال قطر 2022 فى حماية جند أردوغان.. وزير الدفاع التركى يزور الدوحة لزيادة أعداد القوات التركية لحراسة الملاعب بعد حماية "تميم".. وتدريبات بالقاعدة العسكرية فى إمارة الإرهاب لتأمين المنشآت الرياضية

قطر

نيويورك

الولايات المتحدة

مطار كيندى

رشاوى

الجمعية العامة للامم المتحدة




لا تفوتك
أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة