أسوشيتدبرس: قطر قدمت رشاوى لمسئولة بمطار كيندى للسماح ببقاء طائراتها بالمطار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن قطر قدمت رشاوى واخترقت قواعد الأمن بمطار كيندى بمدينة نيويورك، من أجل السماح بتواجد طائراتها ليلا بالمطار أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الوكالة، أنه تم توجيه الاتهام إلى مارلين ميزى، البالغة من العمر 54 عاما أمس، الإربعاء، بتلقى مكافأة على ارتكابها سوء سلوك رسمى.

ووجهت اتهامات أيضا إلى جوزيف جوريه، منسق السفر الذى يعمل لصالح البعثة الدائمة لقطر فى الأمم المتحدة، وشملت الاتهامات تقديم رشاوى لميزى تراوحت ما بين وجبات وساعة وجولات بليموزين، ويواجه كلا منهما أربع سنوات فى السجن إذا تمت إدانتهما.

وتم توقيف الموظفة الأمريكية عن عملها كمساعدة مشرف فى المطار، وكانت قد عملت مع هيئة مطار نيويورك ونيوجيرسى، وهى الوكالة الحكومية التى تدير المطار على مدار 35 عاما. وبدأت المكيدة فى عام 2014.

من جانبها، لم تعلق بعثة قطر فى الأمم المتحدة على الأمر.

وتنص قواعد المطار على أنه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر، ترحل طائرة الدول الأجنبية فى غضون ساعتين من الوصول.

لكن ميزى سمحت لعدة طائرات قطرية بالبقاء ليلا، وفى بعض الأحيان لعدة أيام، وإلى جانب هدايا جوري، تلقت ميزى زجاجات من النبيذ وهدايا أخرى لتقديمها معاملة خاصة لدول أخرى، وفى بعض الأحيان قام ممثلو هذه الدول بتسليم هدايا لها فى المطار، لكن المسئولون لم يحددوا الدول الأخرى.