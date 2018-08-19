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8 سبتمبر.. محاكمة رئيس ومعاون مباحث حدائق القبة فى تعذيب مواطن حتى الموت

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:21 م
8 سبتمبر.. محاكمة رئيس ومعاون مباحث حدائق القبة فى تعذيب مواطن حتى الموت محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة و4 أمناء شرطة آخرين بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت والتزوير فى محررات رسمية.

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة،فى وقت سابق، رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة،فى واقعة قتل وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة.

ووجهت لهم النيابة العامة عددا من التهم، ومنها تعذيب مواطن حتى الموت والاحتجاز بدون مبرر قانونى، والتزوير فى أوراق رسمية.

جاء قرار الإحالة عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعى وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتى أدانت المتهمين.


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