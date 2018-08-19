وكيل إسكان المنوفية يتفقد أعمال الترميم بمستشفى زاوية الناعورة بالشهداء

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية اليوم، جولة تفقدية بالمرور على عملية إنشاء وترميم مستشفى زاوية الناعورة بالشهداء، وذلك لمتابعة سير العمل بقيمة تعاقدية مليون ومائة ألف جنيه.

شارك فى الجولة المهندس عبدالحميد عطية مدير إدارة التنفيذ والمهندس رضا عزت مدير العملية، والمهندس عاطف النعمانى وفنى التنفيذ، وبحضور الدكتور جمال محمد رشاد مدير المستشفى والدكتور حسن عباده رئيس مكافحة العدوى.

وأوضح سليمان أنه تم الانتهاء من تشطيب غرف الغازات وغرف تجميع النفايات وأماكن انتظار المرضى أمام غرف قطع التذاكر، والانتهاء من إنشاء وتشطيب بعض المكاتب الإدارية بالإضافة إلى الانتهاء من الإعمال بنسبة 95% وجارى أعمال التشطيبات النهائية تمهيدا للتسليم، علاوة على الانتهاء من تشطيب غرف العيادات الخارجية وغرف المعمل والصيدلة وبنك الدم والمطبخ وحماية الأسطح وغرف العزل.

وأكد وكيل وزارة الاسكان على مقاول العملية بضرورة انتهاء الملاحظات التى تم الاشارة إليها من قبل جهاز الإشراف، مشددا على مقاول العملية بسرعة إنهاء الأعمال وتسليمها فى المواعيد المحددة حرصا على راحة وسلامة المرضى، لافتا إلى أنه أعطى المقاول مدة خمسة عشرة يوما من تاريخه لنهو الملاحظات تمهيدا للتسليم الابتدائى.