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وزير الصناعة يقرر التجديد للمجالس التصديرية لمدة 3 أشهر إضافية

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:15 م
وزير الصناعة يقرر التجديد للمجالس التصديرية لمدة 3 أشهر إضافية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
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قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة التجديد لمجالس إدارات المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر إضافية.

 

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 188 الصادر اليوم، الأحد 19 أغسطس 2018، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 633 لسنة 2018، والذى ينص على استمرار العمل بالتشكيل الحالى لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر إضافية بعد تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجالس.

 

يستثنى من هذا القرار كل من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق لعدم انتهاء مدتهما.


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