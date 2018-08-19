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وزير التعليم يكرم المخترع الصغير محمد وائل

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:41 م
وزير التعليم يكرم المخترع الصغير محمد وائل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه فى ضوء اهتمام الوزارة برعاية النشء، وبصفة خاصة الموهوبين، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الكاملة لهم، استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المخترع الصغير محمد وائل، الطالب بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة النهضة الرسمية بمحافظة الجيزة.

 

رحب شوقى بالطفل المخترع، معربًا عن سعادته بموهبة الطالب والاختراعات التى قدمها، حيث اخترع الطالب خمسة اختراعات تمثلت فى إعادة فك وتركيب أجزاء من ألعابه، ومنها على سبيل المثال سيارة لحل أزمة المرور، وسيارة بها جهاز لكشف المفرقعات، وإنسان إلى لمساعدة المعاقين، بالإضافة إلى مركب ضد الغرق.

 

وقال المخترع الصغير أن الهدف من هذه الاختراعات هو حل بعض المشكلات التى تواجه مصر، مؤكدًا حبه للقراءة والمعرفة، وتردده على المكتبات لقراءة الكتب.


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وزير التعليم

طارق شوقى

المخترع الصغير

محمد وائل




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