وزير الأوقاف يكلف ماهر جبر بالتنسيق مع المديريات لتجهيز أماكن جمع جلود الأضاحى

كتب إسماعيل رفعت

كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور ماهر على جبر بالتنسيق مع مديرى المديريات لتجهيز أماكن جمع جلود الأضاحى لصالح البر العام.

أكد بيان صحفى أن ذلك ياتى في إطار تفعيل مشروع جمع جلود الأضاحى لصالح البر.