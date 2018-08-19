الرئيسية تقارير مصرية وزير الأوقاف يكلف ماهر جبر بالتنسيق مع المديريات لتجهيز أماكن جمع جلود الأضاحى الأحد، 19 أغسطس 2018 07:27 م محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كتب إسماعيل رفعت إضافة تعليق كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور ماهر على جبر بالتنسيق مع مديرى المديريات لتجهيز أماكن جمع جلود الأضاحى لصالح البر العام. أكد بيان صحفى أن ذلك ياتى في إطار تفعيل مشروع جمع جلود الأضاحى لصالح البر. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. غدا.. بث مباشر لوقفة عرفات ووصول الحجيج لـ مزدلفة على قناة اقرأ وزارة الاوقاف مشروع جلود الاضاحى عيد الاضحى إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية "البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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