الرئيسية تقارير مصرية وزيرة الصحة تتابع خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى بغرفة الأزمات غدا الأحد، 19 أغسطس 2018 09:03 م هالة زايد وزيرة الصحة كتب وليد عبد السلام إضافة تعليق تتابع غدا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الاضحى المبارك،. وتجتمع الوزيرة بأعضاء غرفة الأزمات بالوزارة ثم هيئة الإسعاف المصرية، كما تتابع استعدادات المستشفيات على أرض الواقع . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الصحة تجرى 8759 جراحة بـ271 مليون جنيه ضمن خطة إنهاء قوائم الانتظار الصحة تحقق فى واقعة تداول ختم مستشفى حميات أشمون فى ورق على بياض الصحة عيد الاضحى غرفة الازمات إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية "البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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