وزيرة الصحة تتابع خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى بغرفة الأزمات غدا

كتب وليد عبد السلام

تتابع غدا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الاضحى المبارك،.

وتجتمع الوزيرة بأعضاء غرفة الأزمات بالوزارة ثم هيئة الإسعاف المصرية، كما تتابع استعدادات المستشفيات على أرض الواقع .