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نورى المالكى: القوى الوطنية العراقية اقتربت من تشكيل الكتلة الأكبر

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:14 م
نورى المالكى: القوى الوطنية العراقية اقتربت من تشكيل الكتلة الأكبر نورى المالكى
بغداد (أ ش أ)
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أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى المالكى اليوم الأحد، أن القوى الوطنية اقتربت من مسألة تشكيل الكتلة الأكبر تزامنا مع المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية..مشيرا إلى أن مشروع الأغلبية السياسية لايزال هو الحل الأمثل.

وقال المالكى - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية" - : "إن مشروع الأغلبية السياسية لايزال هو الحل الأمثل للتخلص من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية المزمنة التى يعيشها العراق والانطلاق لتشكيل حكومة قوية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة والنهوض بالخدمات".

واستعرض نائب الرئيس العراقى اليوم خلال لقائه بالمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بريت ماكغورك وبحضور السفير الأمريكى ب‍العراق دوغلاس ألن سيليمان مستجدات الوضع السياسى والأمنى فى العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 


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