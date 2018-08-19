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الأحد، 19 أغسطس 2018 05:52 ص
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ننشر خريطة توزيع ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بالقليوبية

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:00 ص
ننشر خريطة توزيع ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بالقليوبية ساحات صلاة - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك، حيث تم تحديد 432 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة، إلى جانب توفير خطيب أساسى وآخر احتياطى لمنع غير المتخصصين من استغلال الساحات سياسيا أو للدعاية لأفكار متطرفة.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم التشديد على منع استخدام لافتات سياسية أو حزبية بالساحات احتراما للشعائر الدينية، وعملا على استتباب الأمن والاستقرار للمصلين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من وضع خريطة توزيع ساحات الصلاة بالقليوبية.

وأضاف "أبو السعود" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه جاء عدد الساحات التى تم رصدها بالفعل 432 ساحة، وجاء بيان توزيعها على النحو التالى: بنها اول 24، بنها ثان 25، كفر شكر 18، طوخ 16، برشوم 33، قها 13، قليوب 54، القناطر 63، شبين شرق 23، شبين غرب 22، شبرا شرق 26، شبرا غرب 42، الخصوص 28، العبور 22، الخانكة 23.

واستطرد وكيل أوقاف القليوبية، أنه تم التنبيه على الائمة بالساحات بالإعلان عن وجود صكوك أضاحى خدمة للمحتاجين بتوزيع اللحوم عليهم فى الاماكن الأشد احتياجا، والتنبيه ايضا عن قيام الاوقاف بجمع جلود الأضاحى لصالح المرضى وسيارات الاسعاف.

 


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