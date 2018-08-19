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"مياه الشرب" بالجيزة توفر سيارات مياه بمناطق الانقطاعات طوال أيام العيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:00 ص
"مياه الشرب" بالجيزة توفر سيارات مياه بمناطق الانقطاعات طوال أيام العيد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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شدد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، على رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة التواجد على رأس العمل بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن العمل الخدمى ميدانى والمعنى بالعمل المكتبى هم الإداريين فقط.

 

وقال بدوى إن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد ووفرت سيارات مياه لمواجهة الانقطاعات ببعض المناطق من الثامنة صباح حتى الحادية عشر مساء لتوفير المياه لسكان تلك المناطق وتخفيف العبء عنهم.

 

وناشد رئيس الشركة المواطنين عدم إلقاء مخلفات الذبائح والأضاحى داخل شبكات الصرف الصحى حفاظا عليها وعلى نظافة الشوارع والبيئة وصحة المواطن، مؤكدا أن الشركة تتلقى الشكاوى على مدار الساعة على الخط الساخن 125.

 

 


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