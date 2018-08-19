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الأحد، 19 أغسطس 2018 10:06 م
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موجز أخبار 10 مساء.. الحكومة تنفى زيادة أسعار اللحوم

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:00 م
موجز أخبار 10 مساء.. الحكومة تنفى زيادة أسعار اللحوم مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد مم أنباء تُفيد بزيادة الحكومة أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة كما هى دون أى زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وفروع مشروع جمعيتي، مشددةً على ضخ الوزارة كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين وللمساهمة فى السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ولعدم حدوث أى أزمات.
 
 
 
ذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية أن "رون أوين" (84 عامًا)، و"روث هولت" (79 عامًا) كانا عاشقين فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى يعملان فى مكتب واحد وظلا يلتقيان لمدة عام قبل أن تفرق بينهما الأيام ليمضى كل منهما فى طريقه.
 
 
شهدت الأراضى المقدسة سوء للأحوال الجوية، حيث هبت عواصف ترابية قوية بمنطقة الحرم المكى، تسببت فى انعدام الرؤية لمسافات طويلة للحجاج. وهطلت أمطار فى بعض المناطق المقدسة بمشاعر عرفات، وتسببت فى تساقط بعض خيام الحجاج.
 
 
 
أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن واقعة اكتشاف إصابة أحد مرضى الغسيل الكلوى بأسوان بفيروس نقص المناعة البشرى الايدز تأتى فى إطار متابعة المرضى وتأكيد إجراءات مكافحة العدوى والترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات.
 
عقد أعضاء بعثة السياحة من أئمة الأوقاف المرافقين لبعثة الحج الرسمية، ندوة ومحاضرة طويلة عن كيفية أداء المناسك بفندق الشهداء بمكة حاضر فيها الدكتور هشام عبد العزيز والدكتور خالد صلاح الدين.
 
 
فى مشهد مٌهيب غادر، مساء اليوم، الأحد، 2000 حاج وحاجة من أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية وأسر شهداء فلسطين، المشمولين بمكرمة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، من مقر استضافتهم فى مكة المكرمة إلى مشعر عرفات للوقوف هناك وتأدية أولى مناسك الحج.
 
 
أجرى الفريق المختص بتبديل ثوب الكعبة، فك مذهبيات الكسوة، استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد يوم عرفة.
 
 
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة و4 أمناء شرطة آخرين بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت والتزوير فى محررات رسمية.
 
 
على مدار أكثر من شهرين ماضيين لم تتوقف حملات الشائعات المنظمة من النيل بكل قطاع أو وزارة أو ملف بالدولة، حتى تحول الأمر إلى مايشبه بإصدارات الأغانى أو حلقات المسلسلات التى ننتظرها يوميا لنعرف ما سيقدمه لنا مروجو تلك الشائعات من جديد.
 
 
وزعت البعثة الطبية المصرية "بخاخات" وكمامات وجه للحجاج المصريين الذين يعانون من ضيق تنفس وحساسية الصدر، فى ظل سوء الأحوال الجوية بالمشاعر المقدسة وتصاعد عواصف ترابية وسقوط أمطار.
 
 
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يقدم "دوت مصر" بثاً مباشراً من الأراضى المقدسة بالسعودية، ليلة وقفة عرفات.
 
 
 
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أعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها لإحكام الرقابة وتشديدها على شوادر ومنافذ ومحال بيع اللحوم بالأسواق خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن  عقوبة تداول لحوم أو أغذية غير صالحة، السجن والغرامة .
 

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