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موجز أخبار الساعة 1.. ضبط 621 عملة أثرية ترجع للعصر الرومانى بحوزة عامل فى الشرقية

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:10 م
موجز أخبار الساعة 1.. ضبط 621 عملة أثرية ترجع للعصر الرومانى بحوزة عامل فى الشرقية الموجز + عملات اثرية
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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة .. ضبط 621 عملة أثرية ترجع للعصر الرومانى بحوزة عامل فى الشرقية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 
 تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، من ضبط محمد بهجات لطفي سليمان 35 سنة عامل، ومقيم ديرب نجم وذلك على أثر ورود معلومات للواء د.ناجح ذكى مدير مباحث السياحة والأثار، بحيازته لقطع أثرية، وعرضها للبيع علي الباحثين عن الثروات.
 
 
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد أبو طالب أمين خزنة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.
 
 
تزامنا مع أسبوع عيد الأضحى يقدم "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين وقفة عرفات، ويوم الثلاثاء المقبل أول أيام العيد، فى نقاط مبسطة نستعرضها فيما يلى:-
 
 
شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، هبوطا اضطراريا لطائرة سعودية، أثناء رحلتها من جدة إلى تونس، لإنقاذ حياة راكبة تونسية الجنسية، تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وتم عمل الإسعافات الأولية لها، ونقلها إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج.  
 
 
تخلص طفل فى الحادية عشر من العمر، من حياته شنقا، داخل غرفة نومه بمسكنه بمنطقة الجمباز بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تاركا رسالة لأسرته، تفيد أنه لحق بخاله الذى كان يحبه كثيرا.
 
 
قال العميد علي هريدى، رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، إن الغرفة تعمل على مدار العام، موضحا أن الغرفة تتابع موسم الحج حتى عودة أخر فوج من الحجاج. 
 
 
قام المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية، بالمتابعة المستمرة مع رؤساء البعثات النوعية والاطمئنان علي الحجاج المصريين لاسيما عملية التفويج.
 
 
قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستحين فى القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة.
 
 
أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد ، عن خالص التعازي لجمهورية الهند الصديقة في ضحايا الفيضانات بولاية كيرالا الهندية، والتي أسفرت عن مصرع نحو 357 شخصا، فضلا عن تدمير عدد كبير من الطرق والجسور بالولاية.
 
 

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