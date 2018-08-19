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مواطن سعودى يتهم مزارع ونجلته بالنصب عليه والاستيلاء على 125 ألف جنيه

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:26 م
مواطن سعودى يتهم مزارع ونجلته بالنصب عليه والاستيلاء على 125 ألف جنيه حبس -ارشيفيه
القليوبية إبراهيم سالم
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حرر مواطن سعودى الجنسية محضرا بمركز شرطة طوخ بالقليوبية، اتهم فيه مزارع ونجلته 17 عاما، بالنصب عليه لقيام الأول بتزويج الثانية له عرفيا كونها قاصر وبعد يوم من الزواج هربت من الشقة بعد أن حصل والد الفتاة من السعودى على مبلغ 125 ألف جنيه، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ، بلاغا من "م ب ج" 37 سنة سعودى الجنسية، يتهم فيه "ح س" مزارع بقيامه بتزويج نجلته له وفى الصباحية هربت من الشقة.
 
وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وتوصلت تحريات اللواء علاء فاروق مدير المباحث إلى أن السعودي تزوج الفتاه "س" 17 عاما، عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر تم زواجه منها عرفيا، بعد أن قام بدفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها وقام باستئجار شقه لها فى منطقة الفلل بمدينة بنها، وفى الصباحية هربت الفتاة من الشقة فذهب إلى والدها لسؤاله عنها، فقال المزارع له إنها لم تأت إليه، فتوجه السعودي إلى مركز الشرطة وحرر محضر ضد الوالد والعروس وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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