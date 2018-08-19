مليار و26 مليون حجم القروض من برنامج مشروعك بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قد بلغ مليار و26 مليونا و20 ألف جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة، لتمويل عدد 8900 مشروع متنوع وتوفير 38 ألفا و657 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، في تصريح صحفى، إلى أن مركز ومدينة الزقازيق حي أول وثان جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 205 ملايين و484 ألف جنيه يليه مركز بلبيس بإجمالي قروض 133 مليون جنيه ومركز الحسينية بإجمالي قروض 115 مليونا و259 ألف جنيه، يعقبه مركز أولاد صقر بإجمالي قروض 781 مليون جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد في عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم، وتساهم في خلق فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات العمل.