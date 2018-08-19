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مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو ونصف من مخدر الفودو بعين شمس

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:19 م
مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو ونصف من مخدر الفودو بعين شمس مخدر الفودو - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط  إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على "كريم ح ح" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " مخدرات " لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم  شرطة عين شمس مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده وأسفرت  عن ضبطه اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من نبات الفودو المخدر وزنت 1.625 كيلو، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وانه كان يستعد لترويجها قبل العيد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة  التحقيق.

 

 

 


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