video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل طفلين وإصابة 4 آخرين فى انفجار قنبلة يدوية الصنع شرق الجزائر

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:47 ص
مقتل طفلين وإصابة 4 آخرين فى انفجار قنبلة يدوية الصنع شرق الجزائر انفجار - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل طفلان وجرح 4 آخرون فى انفجار قنبلة يدوية الصنع مساء السبت فى احنيف بولاية البويرة شرق العاصمة الجزائرية، بحسب ما افاد الدفاع المدنى ووسائل إعلام.

 

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية فى مدينة البويرة فى بيان أنها تدخلت مساء السبت على أثر "انفجار قنبلة تقليدية على ستة أطفال اثناء اللعب بالمكان المسمى تامزيافت قرية اغزر امزياف بلدية احنيف" بولاية البويرة الواقعة على بعد 125 كلم شرق العاصمة الجزائرية.

 

وأوضحت أن الحادث اسفر عن " قتيل واحد وخمسة مصابين"، مشيرة إلى أن الضحايا هم خمسة اطفال تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و12 عاما، وفتى فى السادسة عشرة من العمر.

 

وقالت صحيفة "الوطن" على موقعها الالكترونى أن أحد المصابين توفى فى المستشفى لترتفع الحصيلة إلى قتيلين.

 

وذكرت وسائل إعلام أن القنبلة زرعت على ما يبدو من قبل اسلاميين مسلحين لتأخير تقدم قوات الجيش التى تلاحقهم عادة فى هذه المناطق الجبلية.

 

وتنقل الصحف الجزائرية من حين لآخر حوادث مماثلة لانفجار قنابل يدوية الصنع تستهدف قوات الجيش فى المناطق الجبلية التى مازال يحتمى بها اسلاميون مسلحون من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انفجارات بجنوب الصومال تسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة أخرين

الجزائر

انفجار

قنبلة يدوية

مقتل طفلان




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة