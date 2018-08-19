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الأحد، 19 أغسطس 2018 04:35 م
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مقتل شخص أثناء تدخله للصلح بين زوجين بالغربية

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:36 م
مقتل شخص أثناء تدخله للصلح بين زوجين بالغربية جثه - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، مقتل شخص إثر التعدى عليه أثناء تدخله بالصلح بين زوجين فى جلسة عائلية، إلا أن الأسرتين تعدا على بعضهم البعض بالضرب، وانتهت المشاجرة بمقتل المجنى عليه.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بمصرع شخص يدعى "محمد شعبان" 47 سنة، وتبين من الفحص والتحرى، أنه أثناء تدخله للصلح بين زوجين بمنزل عائلة الزوجة، حدثت مشاجرة بين طرفى النزاع وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب، وأسفرت عن مقتل الضحية.

وتمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث السنطة، من ضبط متهمين فى القضية وهما "ك.ا" 25 سنة وشقيقه"م" وتم اقتيادهما للمركز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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