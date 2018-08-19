video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مفوض الدورى الإسبانى يشكر المصريين على حبهم وتشجيعهم للمنتخب الإسبانى

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:58 ص
مفوض الدورى الإسبانى يشكر المصريين على حبهم وتشجيعهم للمنتخب الإسبانى خوان غرينتش فرنانديز
كتبت: إنجى مجدى - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

أعرب مفوض الدورى الإسبانى فى مصر، خوان غرينتش فرنانديز، عن شكره وتقديره لحب وتشجيع الشعب المصرى الدورى الإسبانى لكرة القدم (لاليجا).

وقال خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، حول إطلاق الموسم الجديد للدورى الإسبانى ٢٠١٨/٢٠١٩ "نشعر فى مصر أننا فى بلدنا فهناك الكثيرون ممن يشجعون الأندية الإسبانية وحتى منتخب إسبانيا بحماس وحب".

وكشف فرنانديز عن العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة المتعلقة بالدوري الإسبانى، فضلا عن الأندية الجديدة المنضمة والأستاذات، مشيرا إلى أن ١٤ مليون مشجع تابعوا الدورى الإسبانى الموسم الماضى، فضلا عن محو ٢،٥ مليار حول العالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. فيضان كبير يغمر شوارع إسبانيا ويتسبب بغرق المواطنين داخل سياراتهم

فى الذكرى الأولى لهجمات برشلونة.. إسبانيا لا تزال فى خطر بسبب داعش

نقل الوشق الأيبيرى المهدد بالانقراض من البرتغال إلى إسبانيا بسبب الحرائق

الدورى السلامى

كرة القدم

مصر




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة