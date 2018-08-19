مفوض الدورى الإسبانى يشكر المصريين على حبهم وتشجيعهم للمنتخب الإسبانى

كتبت: إنجى مجدى - تصوير كريم عبد العزيز

أعرب مفوض الدورى الإسبانى فى مصر، خوان غرينتش فرنانديز، عن شكره وتقديره لحب وتشجيع الشعب المصرى الدورى الإسبانى لكرة القدم (لاليجا).



وقال خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، حول إطلاق الموسم الجديد للدورى الإسبانى ٢٠١٨/٢٠١٩ "نشعر فى مصر أننا فى بلدنا فهناك الكثيرون ممن يشجعون الأندية الإسبانية وحتى منتخب إسبانيا بحماس وحب".



وكشف فرنانديز عن العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة المتعلقة بالدوري الإسبانى، فضلا عن الأندية الجديدة المنضمة والأستاذات، مشيرا إلى أن ١٤ مليون مشجع تابعوا الدورى الإسبانى الموسم الماضى، فضلا عن محو ٢،٥ مليار حول العالم.



