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مفاوضات محافظ كفر الشيخ و"الأوقاف" حول 65 فدانًا لإقامة مدينة طبية

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:12 م
مفاوضات محافظ كفر الشيخ و"الأوقاف" حول 65 فدانًا لإقامة مدينة طبية جانب من المفاوضات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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انتهت المفاوضات التى شهدها ديوان عام محافظة كفر الشيخ بين اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والمهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، حول إقامة مدينة طبية بالشهابية على الطريق الدولى الساحلى على مساحة 65 فداناً من أراضى الأوقاف، واستبدالها بأراضى أخرى بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وتفعيل البروتوكول الموقع بين محافظة كفرالشيخ، وهيئة الأوقاف المصرية باستغلال أراضى هيئة الأوقاف بالمحافظة.

 

وأظهرت المفاوضات حرص اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ على إقامة المدينة الطبية على مساحة 65 فداناً، وعمل الدراسة الكاملة للمشروع، تمهيداً للبدء فى تنفيذها لوضع المحافظة على الخريطة الطبية والنهوض بمستوى الخدمات الطبية لاستكمال لما قد بدأته المحافظة من تطوير القطاع الطبى.

 

وطالب المحافظ بسرعة إجراءات البدل لبدء إقامة المشروع الخدمى، وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة مشروعات لخدمة المواطنين وخاصة فى مجال صحة المواطن، كما طرح أعضاء مجلس النواب" اللواء شكرى الجندى عن دائرة مركز كفر الشيخ، والدكتور خالد الهلالى عن دائرة مركز الرياض، والعميد سيد أحمد عن دائر سيدى سيالم، وجهة نظرهم لوفد هيئة الأوقاف المصرية للاستفادة من أراضى الأوقاف التى عليها نزاع قضائى بينها وبين المحافظة، لتعود الفائدة على المواطن وتتقاسم المحافظة والهيئة ما تجلبه المشروعات لحين فصل الحكم القضائى بأحقية أحد الطرفين للأراضى الواقعة على الطريق الدولى الساحلى.

 

فيما طالب عادل الشرقاوى المحامى بالنقض البت فى بنود العقد المبرم بين المحافظة والهيئة للاستفادة من 55 ألف فدان على الطريق الدولى الساحلى لإقامة مشروعات استثمارية عليها، حسب بنود العقد.


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