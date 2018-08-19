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معيط وفودة يفتتحان مبني مجمع الضرائب بالطور بـ 15.5 مليون جنيه

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:28 م
معيط وفودة يفتتحان مبني مجمع الضرائب بالطور بـ 15.5 مليون جنيه خلال الافتتاح
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية مبني مجمع الضرائب والذى يضم مصلحتى الضرائب العقارية والعامة بمدينة طورسيناء وبلغت تكلفته 15.5 مليون جنيه.
 
الضرائب (1)
 
وقام الوزير بجولة تفقدية لتفقد سير العمل بعدد من مأموريات الضرائب العامة والعقارية التقي خلالها بعدد من العاملين ووعد بتوفير كافة احتياجات العمل للتيسير علي المواطنين في تلقي خدماتهم.
 
الضرائب (2)
 
وأشار الوزير إلي أن الدولة تولي محافظتي شمال وجنوب سيناء اهتماما خاصا وسيتم دراسة زيادة مكافأة جذب العمالة للمحافظتين، مؤكدا أن الرئاسة وجهت كافة الوزارات المعنية لزيادة الدخول وتم تكليف لجنة عليا لحصر كافة البيانات وعمل جدول للأجور بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط ليستفيد بها كافة العاملين بالدولة.
 
الضرائب (3)
 
وزف الوزير خبرا سارا للقطاع السياحي وهو صدور قانون أمس بتأجيل سداد ديون المنشآت من الضرائب المتأخرة لمدة 3 شهور، كما أشاد الوزير بنموذج ضم الضرائب العقارية والعامة في مبني واحد وقرر تعميم التجربة في باقي المحافظات.   
 
 
وفي نفس السياق وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 600 مترمربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مبني للضرائب العقارية بها للتيسير علي المستثمرين والممولين.
 
 

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