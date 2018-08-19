مصرع طالب سقط من قطار مميز بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب في بداية العقد الثانى من العمر مصرعه، إثر سقوطه من أحد القطارات بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، حال قيامه باستقلال القطار رقم 81 مميز أثناء تحركه من على رصيف المحطة وتم نقل الجثة إلى المشرحة .

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بسقوط أحد الطلاب من قطار مميز بدائرة قسم شرطة جرجا، ووفاته فى الحال.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث القسم، وأشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، أنه أثناء محاولة محمود محمد عبد العزيز 21 سنة طالب ويقيم دائرة القسم، استقلال القطار 81 مميز حال تحركه من رصيف المحطة، زلت قدماه وسقط أسفله، مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال عمه عماد عبد العزيز أحمد رمضان 47 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، أيد مضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1864 إدارى القسم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.