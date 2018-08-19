مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى أحداث شغب بأوغندا

كمبالا (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه فى أحداث الشغب التى إندلعت اليوم احتجاجا على إعتقال عدد من المشرعين فى أوغندا.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح خلال محاولة قوات الشرطة التصدى للمشاركين فى أحداث الشغب الذين أقاموا المتاريس على طريق رئيسى فى بلدة "ميتيانا" الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة كمبالا.

وأشار متحدث باسم الشرطة الى أنه سوف يتم احتجاز المسئولين عن القتل والاصابات التى لحقت بالمشاركين فى أحداث الشغب.

وكانت السلطات الأوغندية قد ألقت القبض على بعض المشرعين لدورهم فى حادث القاء الحجارة على موكب الرئيس الأوعندى يورى موسيفينى يوم الإثنين الماضى.