مديرية تعليم الشرقية تبحث شكوى أولياء أمور مدرسة فاطمة الزهراء من عجز بالمدرسين

كتب محمود طه حسين

قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية، إن المديرية ستبحث شكوى أولياء أمور مدرسة فاطمة الزهراء بالحى الخامس عشر بمنطقة العاشر من رمضان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيكلف لجنة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى لبحث الشكوى الخاصة بوجود عجز فى أعضاء هيئة التدرس والمقاعد وكتابة تقرير مفصل، موضحا أن المديرية ستتعامل مع الشكوى بشكل جدى وسيتم إزالة المشكلات الواردة فيها وفقا للمتاح وإمكانيات المديرية.

وكان أولياء أمور مدرسة فاطمة الزهراء (الحى الخامس عشر) بمدينة العاشر من رمضان، اشتكوا من وجود عجز فى بعض الاحتياجات الخاصة بالمدرسة على النحو التالى:

1- وجود نقص بالمدرسين.

2- عجز فى الأثاث بعدد 564 ديسك.

3- 500 طالب فى الصف الأول الابتدائى مقسمين على 9 فصول بمعدل 56 طالبا بالفصل.

4- 400 طالب فى الصف الثانى الابتدائى مقسمين على 5 فصول بمعدل 80 طالبا بالفصل.

5- 385 طالب فى الصف الثالث الابتدائى مقسمين على 5 فصول بمعدل 77 طالبا بالفصل.

6- 290 طالب فى الصف الرابع الابتدائى مقسمين على 4 فصول بمعدل 73 طالبا بالفصل.

7- 360 طالب فى الصف الخامس الابتدائى مقسمين على 4 فصول بمعدل 72 طالبا بالفصل.

8- 220 طالب فى الصف السادس الابتدائى مقسمين على 4 فصول بمعدل 74 طالبا بالفصل.

9- الصفوف الإعدادية بمعدل 60 طالبا فى الفصل.