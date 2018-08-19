محافظ سوهاج: فوز 20 متسابقا من المحافظة فى مسابقة " الأقوى والأسرع"

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن فوز 20 متسابق من شباب وفتيات المحافظة فى مسابقة " الأقوى والأسرع" التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الوزارة على ملعب كرة القدم بالاستاد الرياضى بمشاركة 370 مشتركا من شباب وفتيات، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الشباب والرياضة لتنمية مهارات الشباب الرياضية واكتشاف الموهوبين .

ومن جانبه، قال كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج فى بيان للمحافظة، أن المديرية نظمت المسابقة الرياضية "الأقوى والأسرع " بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة وتحت رعاية محافظ الإقليم الدكتور أيمن عبد المنعم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وذلك للمرحلة السنية من 18 فما فوق بنين وبنات، على مضمار وملعب كرة القدم بالاستاد الرياضى مساء أمس بمشاركة جميع مراكز الشباب المختلفة لتنمية المهارات العضلية والرشاقة، والمرونة والتحمل الدورى النفسى وقياس القدرة العضلية للذراعين والأكتاف، وأسفرت المسابقات عن فوز10 فائزين من الشباب، و10 فائزات من الفتيات من إجمالى 370 مشاركا من مختلف مراكز شباب المحافظة .

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة فورية لحالتى تعدى على الأراضى الزراعية بناحية المركز، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه، أوضح حسام محمدين مهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة إزالة أسفرت عن تنفيذ حالتى إزالة فورية فى المهد بناحية نجع شنودة والكوم الأصفر التابعين لمجلس قروى القاضى على مساحة حوالى 2 قيراط بمعدات الوحدة المحلية وبدون قوات أمنية، بالاشتراك مع حماية الأراضى وقسم العمليات والإدارة الهندسية بطهطا، وجارى رصد حالات التعدى وإزالتها فور وقوعها .